росія знову тимчасово закриває Кримський міст: що відомо

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Зазначаэться, що 10 жовтня рух Керченським (Кримським) мостом буде перекрито з 10:00 до 17:00 у зв'язку з нібито проведенням ремонтно-відновлювальних робіт".

Про які саме роботи йдеться, не повідомляється.

Нагадаємо

28 вересня і 2 жовтня російська влада Криму також повідомляла про закриття мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

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