росія знову тимчасово закриває Кримський міст: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Російські окупанти закриють рух Керченським мостом на сім годин 10 жовтня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на «Крим.Реалії».
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Зазначаэться, що 10 жовтня рух Керченським (Кримським) мостом буде перекрито з 10:00 до 17:00 у зв'язку з нібито проведенням ремонтно-відновлювальних робіт".
Про які саме роботи йдеться, не повідомляється.
Нагадаємо
28 вересня і 2 жовтня російська влада Криму також повідомляла про закриття мосту у зв'язку з ремонтними роботами.
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