россия снова временно закрывает Крымский мост: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Российские оккупанты закроют движение по Керченскому мосту на семь часов 10 октября 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
Отмечается, что 10 октября движение по Керченскому (Крымскому) мосту будет перекрыто с 10:00 до 17:00 в связи с якобы "проведением ремонтно-восстановительных работ".
О каких именно работах идет речь, не сообщается.
Напомним
28 сентября и 2 октября российские власти Крыма также сообщали о закрытии моста в связи с ремонтными работами.
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