Росія вважає можливу військову операцію Туреччини в Сирії нерозумною

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Лаврентьєв також заявив, що Москва більше не вважає Женеву підходящим місцем для переговорів між сирійцями, повідомляє агентство ТАСС.

Російський посланець у середу перебував у столиці Казахстану Нур-Султані для переговорів з Туреччиною, Іраном, сирійським урядом та повстанцями.

У Туреччина заявляють, що вона повинна діяти проти Сирії, оскільки Вашингтон і Москва порушили обіцянки відтіснити переважно курдське угруповання YPG на 30 км (18 миль) від кордону після наступу Туреччини в 2019 році, і каже, що напади з контрольованих YPG районів посилилися.

Нагадаємо

Президент Туреччини заявив журналістам, що Анкара залишається відданою викоріненню сирійських курдів з півночі Сирії і однієї ночі нападе на країну.