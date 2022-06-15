Росія вважає можливу військову операцію Туреччини в Сирії нерозумною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. росія вважає можливу військову операцію Туреччини в Сирії нерозумною, оскільки це може призвести до ескалації та дестабілізації ситуації, заявив у середу представник рф у Сирії Олександр Лаврентьєв. Про це повідомляє УНН.
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Лаврентьєв також заявив, що Москва більше не вважає Женеву підходящим місцем для переговорів між сирійцями, повідомляє агентство ТАСС.
Російський посланець у середу перебував у столиці Казахстану Нур-Султані для переговорів з Туреччиною, Іраном, сирійським урядом та повстанцями.
У Туреччина заявляють, що вона повинна діяти проти Сирії, оскільки Вашингтон і Москва порушили обіцянки відтіснити переважно курдське угруповання YPG на 30 км (18 миль) від кордону після наступу Туреччини в 2019 році, і каже, що напади з контрольованих YPG районів посилилися.
Нагадаємо
Президент Туреччини заявив журналістам, що Анкара залишається відданою викоріненню сирійських курдів з півночі Сирії і однієї ночі нападе на країну.