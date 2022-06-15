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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25159 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Росія вважає можливу військову операцію Туреччини в Сирії нерозумною

Росія вважає можливу військову операцію Туреччини в Сирії нерозумною

Київ • УНН

 • 289554 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. росія вважає можливу військову операцію Туреччини в Сирії нерозумною, оскільки це може призвести до ескалації та дестабілізації ситуації, заявив у середу представник рф у Сирії Олександр Лаврентьєв. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Лаврентьєв також заявив, що Москва більше не вважає Женеву підходящим місцем для переговорів між сирійцями, повідомляє агентство ТАСС.

Російський посланець у середу перебував у столиці Казахстану Нур-Султані для переговорів з Туреччиною, Іраном, сирійським урядом та повстанцями.

У Туреччина заявляють, що вона повинна діяти проти Сирії, оскільки Вашингтон і Москва порушили обіцянки відтіснити переважно курдське угруповання YPG на 30 км (18 миль) від кордону після наступу Туреччини в 2019 році, і каже, що напади з контрольованих YPG районів посилилися.

Нагадаємо

Президент Туреччини заявив журналістам, що Анкара залишається відданою викоріненню сирійських курдів з півночі Сирії і однієї ночі нападе на країну.

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