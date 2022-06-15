Россия считает возможную военную операцию Турции в Сирии неразумной
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. россия считает возможную военную операцию Турции в Сирии неразумной, поскольку это может привести к эскалации и дестабилизации ситуации, заявил в среду представитель россии в Сирии Александр Лаврентьев. Об этом сообщает УНН.
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Лаврентьев также заявил, что Москва больше не считает Женеву подходящим местом для переговоров между сирийцами, сообщает агентство ТАСС.
Российский посланник в среду находился в столице Казахстана Нур-Султане для переговоров с Турцией, Ираном, сирийским правительством и повстанцами.
В Турция заявляют, что она должна действовать против Сирии, поскольку Вашингтон и Москва нарушили обещания оттеснить преимущественно курдскую группировку YPG на 30 км (18 миль) от границы после наступления Турции в 2019 году, и говорит, что нападения из контролируемых YPG районов усилились.
Напомним
Президент Турции заявил журналистам, что Анкара остается преданной искоренению сирийских курдов с севера Сирии и одной ночью нападет на страну.