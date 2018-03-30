Росія вишле 13 українських дипломатів (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія висилає 13 представників диппредставництв України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ РФ, передає УНН.
У МЗС РФ нагадали, що 30 березня до відомства були викликані керівники дипмісій низки держав, зокрема і України.
“Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необгрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через т.зв. "Справу Скрипаля“ російська сторона оголошує „persona non grata“ відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн в Російській Федерації”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, у п’ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які робили “недружні дії” щодо Росії на знак солідарності з Великою Британією.
Як повідомляв УНН, 26 березня у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.