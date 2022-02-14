Росія відповіла Україні: РФ "не веде незвичайної військової діяльності"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Росія стверджує, що не веде жодної "незвичайної військової діяльності" на своїй території. Про це йдеться у відповіді Росії на запит України через механізми ОБСЄ на інформацію щодо військової активності РФ біля кордону та в окупованому Криму, яку оприлюднило "Радио Свобода", пише УНН.
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У тексті відповіді, що є у розпорядженні "Радио Свобода", як вказано, йдеться, що Росія має "всі підстави" залишити запит України без задоволення, оскільки в ньому містяться "провокаційні заяви" щодо анексованого Росією Криму. "Далі в ньому сказано, що Росія не веде на своїй території незвичайну військову діяльність, і тому положення Віденського документа не застосовні. Також у документі йдеться, що у Луганській та Донецькій областях нібито зосереджено понад 120 тисяч українських військових, готових до ведення бойових дій. Запит України названий відволіканням уваги "від підготовки силового вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту", - пише видання з посиланням на текст російської відповіді.
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Увечері 11 лютого Україна заявила, що запросила в Росії інформацію щодо військової активності біля кордону та в окупованому Криму. Кремль це повідомлення не коментував.
13 лютого голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не пояснила присутність своїх військ на кордоні з Україною і що тепер вирішено скликати засідання ОБСЄ.
13 лютого також стало відомо, що аналогічний запит до Мінська було надіслано країнами Балтії. Зустріч на цей запит призначена на понеділок, — йдеться у повідомленні в Twitter-акаунті головування Польщі в ОБСЄ.
Якщо Росія погодиться брати участь у зустрічі, вести її також буде Польща. За підсумками засідання державам може бути рекомендовано вжити заходів для стабілізації прикордонної ситуації і припинення військової активності, що викликала занепокоєння, відзначає видання.
Довідково
Віденський документ було ухвалено у 2011 році Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Він передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про розташування частини своїх військових формувань, про збільшення їх чисельності та цілі та завдання їх додаткового розгортання.