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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Росія не пояснила присутність своїх військ на кордоні з Україною – Кулеба заявив про скликання засідання ОБСЄ

Росія не пояснила присутність своїх військ на кордоні з Україною – Кулеба заявив про скликання засідання ОБСЄ

Київ • УНН

 • 35539 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Росія не відповіла на запит України згідно щодо пояснень військової присутності поблизу кордонів нашої держави. Тепер вирішено скликати засідання ОБСЄ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму”, — заявив Кулеба.

Міністр нагадав Росії її попередні заяви, які мають бути підтверджені виконанням зобов’язань в рамках участі в ОБСЄ.

“Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць”, — заявив міністр.

Українські Національні Новини

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