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Россия ответила Украине: РФ "не ведет необычной военной деятельности"

Россия ответила Украине: РФ "не ведет необычной военной деятельности"

Киев • УНН

 • 38407 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россия утверждает, что не ведёт никакой "необычной военной деятельности" на своей территории. Об этом говорится в ответе на запрос Украины через механизмы ОБСЕ на информацию о военной активности РФ у границы и в оккупированном Крыму, который обнародовало "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

В тексте ответа, что есть в распоряжении "Радио Свобода", как указано, говорится, что Россия имеет "все основания" оставить запрос Украины без удовлетворения, поскольку в нем содержатся "провокационные заявления" относительно аннексированного Россией Крыма. "Далее в нём сказано, что Россия не ведёт на своей территории необычной военной деятельности, и поэтому положения Венского документа неприменимы. Также в документе говорится, что в Луганской и Донецкой областях якобы сосредоточены более 120 тысяч украинских военных, готовых к ведению боевых действий. Запрос Украины назван отвлечением внимания "от подготовки силового решения внутриукраинского конфликта", - пишет издание со ссылкой на текст российского ответа.

Ранее

Вечером 11 февраля Украина заявила, что запросила у России информацию о военной активности возле границы и в оккупированном Крыму. Кремль это сообщение не комментировал.

13 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не объяснила присутствие своих войск на границе с Украиной и что теперь решено созвать заседание ОБСЕ.

13 февраля также стало известно, что аналогичный запрос в Минск был направлен странами Балтии. Встреча по этому запросу назначена на понедельник, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.

Если Россия согласится участвовать во встрече, вести ее также будет Польша. По итогам заседания государствам может быть рекомендовано принять меры для стабилизации приграничной ситуации и прекращения вызвавшей озабоченность военной активности, отмечает издание.

Справочно

Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развёртывания.

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