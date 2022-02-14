Россия ответила Украине: РФ "не ведет необычной военной деятельности"

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россия утверждает, что не ведёт никакой "необычной военной деятельности" на своей территории. Об этом говорится в ответе на запрос Украины через механизмы ОБСЕ на информацию о военной активности РФ у границы и в оккупированном Крыму, который обнародовало "Радио Свобода", пишет УНН.