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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Росія видає паспорти дітям-сиротам в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Росія видає паспорти вихованцям сім’ї опікунів та прийомних сімей у окремих районах Донецької та Луганської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Донбас. Реалії".

Росія видає паспорти дітям-сиротам в ОРДЛО

Шість вихованців сім’ї опікунів та прийомних родин у Довжанську в непідконтольній Україні частині Луганській області, отримали документи РФ. Окрім того, у додаток до російських паспортів діти отримали ще "документи" так званої "ЛНР. Про це повідомив підконтрольний Кремлю канал "Луганськ 24".

Сироти розповідають, що "гідні бути громадянами РФ".

Як зазначила експерт з прав дитини, колишній фахівець з усиновлення офісу Уповноваженого Президента з прав дитини Людмила Волинець, Україна поки не може цьому протистояти. Наразі не існує жодної процедури, щоб діти змогли замінити такі "паспорти" на українські документи.

Нагадаємо, у РФ заявили, що майже 200 тисяч людей з територій ОРДЛО отримали російські паспорти.

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