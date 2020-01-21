Росія видає паспорти дітям-сиротам в ОРДЛО

Шість вихованців сім’ї опікунів та прийомних родин у Довжанську в непідконтольній Україні частині Луганській області, отримали документи РФ. Окрім того, у додаток до російських паспортів діти отримали ще "документи" так званої "ЛНР. Про це повідомив підконтрольний Кремлю канал "Луганськ 24".

Сироти розповідають, що "гідні бути громадянами РФ".

Як зазначила експерт з прав дитини, колишній фахівець з усиновлення офісу Уповноваженого Президента з прав дитини Людмила Волинець, Україна поки не може цьому протистояти. Наразі не існує жодної процедури, щоб діти змогли замінити такі "паспорти" на українські документи.

Нагадаємо, у РФ заявили, що майже 200 тисяч людей з територій ОРДЛО отримали російські паспорти.