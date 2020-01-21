Россия выдает паспорта детям-сиротам в ОРДЛО

Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Довжанске в неподконтольной Украине части Луганской области, получили документы РФ. Кроме того, в дополнение к российским паспортам дети получили еще "документы" так называемой "ЛНР. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю канал "Луганск 24".

Сироты рассказывают, что "достойны быть гражданами РФ".

Как отметила эксперт по правам ребенка, бывший специалист по усыновлению офиса Уполномоченного Президента по правам ребенка Людмила Волынец, Украина пока не может этому противостоять. Пока не существует ни одной процедуры, чтобы дети смогли заменить такие "паспорта" на украинском документы.

Напомним, в РФ заявили, что почти 200 000 людей с территорий ОРДЛО получили российские паспорта.