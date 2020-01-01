У РФ заявили, що майже 200 тисяч людей з територій ОРДЛО отримали російські паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Майже 200 тисяч людей з територій ОРДЛО отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році. Про це ТАСС повідомили в прес-центрі МВС Росії, відповідаючи на відповідний запит, передає УНН.
“В даний час більше 196 тисяч чоловік отримали громадянство РФ”, — йдеться в повідомленні. У МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них — жителі територій, підконтрольних бойовикам, а близько 60 тисяч — жителі з інших районів Донецької та Луганської областей.
У МВС РФ відзначили, що в ряді випадків у набутті російського громадянства може бути відмовлено. За інформацією МВС, були відхилені 232 заяви про прийом в російське громадянство. “Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що люди мають обмеження на в’їзд в Росію через адміністративне видворення або депортацію, у них є незнята або непогашена судимість за вчинення умисних злочинів, або вони переслідуються в кримінальному порядку компетентними органами РФ або іноземних держав” , - сказали в МВС.
Варто також зазначити, що на початку грудня Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови.