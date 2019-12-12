Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Держдума РФ на пленарному засіданні в четвер ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про можливість скасування співбесіди для громадян України та Білорусі при отриманні ними статусу носія російської мови, пише УНН.