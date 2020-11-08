Росія в обхід санкцій постачає в окупований Крим медтехніку General Electric та Siemens - ЗМІ

Так, журналісти зазначають, що у підконтрольних Росії кримських медіа, за останні два роки з’явились десятки публікацій та відеосюжетів про переоснащення медицини на півострові.

Зокрема, на відео із Балаклавської міської лікарні №9 видно, що у січні цього року заклад придбав комп’ютерний томограф американського виробництва від компанії General Electric, модель Revolution EVO.

Ще одне відео із Севастополя 2019 року: міська лікарня №5 встановила новий апарат МРТ, того ж американського виробництва General Electric, модель SIGNA Explorer.

Також в одному з сюжетів є підтвердження, що у 2018 році в онкологічному диспансері Сімферополя з’явився новий комп’ютерний томограф Discovery NM/CT 670.

"Ще, досліджуючи медтехніку Криму, ми помітили нове обладнання від російської компанії "Электрон", німецького Siemens, та китайської Minedray. Та найбільше нової техніки надійшло в новозбудований корпус медцентру імені Семашка у Сімферополі. Тут теж встановили томографи від General Electric-Revolution EVO та Signa Voyager. Загальна вартість проекту – 10 мільярдів рублів. Його будували з 2017 року, а відкрити мали ще у 2019 році, проте не змогли", - пишуть журналісти.

Вони нагадують, що через кримські санкції організації з-за кордону не можуть співпрацювати з окупованою територією, а тих, хто продовжує працювати на півострові, вносять до санкційного списку.

Щоб з’ясувати, як все ж медтехніка потрапляє на окуповану територію, редакція "Крим.Реалії" дослідила десятки російських тендерів на закупівлю та ремонт медобладнання у Криму і виявили "кілька цікавих епізодів".

"Приміром, найбільше тендерів виграє ТОВ "Сфера М". За останні роки ця компанія постачала томографи у лікарні Севастополя, Сімферополя та медцентр імені Семашка. І хоча зареєстрована вона з 2010 року, її бізнес-прорив стався у 2015 році. Тепер, за даними ресурсу СБИС – її прибутки складають понад 100 мільйонів російських рублів на рік", - зазначили розслідувачі.

Крім того, фірма ТОВ "Медико-техническое обьединение "Стормовъ" з міста Красногорськ, Московської області, у травні цього року за 59 мільйонів рублів продала та поставила Республіканській дитячій клінічній лікарні, що у Сімферополі, мультиспіральний комп'ютерний томограф.

Журналісти стверджують: абсолютна більшість фірм, що працюють з Кримом, виконують функцію посередників між замовником та виробником, і зареєстровані не в Криму, а у Росії.

Повідомляється, що за даними російських держзакупівель, наприкінці 2018 року компанія ТОВ "Медтехника-сервис", зі статутним капіталом у 10 тисяч рублів і реєстрацією у ростовській квартирі, виграла тендер на 600 тисяч рублів.

За ці гроші фірма ремонтувала діагностичний апарат у Севастопольській міській лікарні №1 імені Пирогова. Журналісти запитали у директора фірми, де він бере запчастини, чоловік відповів, що це питання політичне, а політику він не коментує.

А Олександр Вершинін, директор фірми ТОВ "Медтехсервис", із російського Пскова, підтвердив, що запчастини закуповують напряму, безпосередньо у виробника. Ця компанія у липні цього року ремонтувала томограф виробництва Siemens для "Медицинского информационно-аналитического центра" Севастополя.

У представництві президента України у Криму постачання медобладнання на непідконтрольну територію вважають незаконним. З цього приводу представництво формує власну базу порушників, яку до кінця цього року планують передати до МЗС, СБУ та прокуратури.

Як повідомляв УНН, у липні 2017 року німецький концерн Siemens звернувся до Арбітражного суду Москви з позовом проти російських компаній у зв'язку з поставкою турбін у окупований Крим.