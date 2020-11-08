Россия в обход санкций поставляет в оккупированный Крым медтехнику General Electric и Siemens - СМИ

Так, журналисты отмечают, что в подконтрольных России крымских СМИ, за последние два года появились десятки публикаций и видеосюжетов о переоснащении медицины на полуострове.

В частности, на видео с Балаклавской городской больницы №9 видно, что в январе этого года заведение приобрело компьютерный томограф американского производства от компании General Electric, модель Revolution EVO.

Еще одно видео из Севастополя 2019 года: городская больница №5 установила новый аппарат МРТ, того же американского производства General Electric, модель SIGNA Explorer.

Также в одном из сюжетов есть подтверждение, что в 2018 году в онкологическом диспансере Симферополя появился новый компьютерный томограф Discovery NM / CT 670.

"Еще, исследуя медтехнику Крыма, мы заметили новое оборудование от российской компании "Электрон", немецкого Siemens и китайской Minedray. Но больше всего новой техники поступило в новый корпус медцентра имени Семашко в Симферополе. Здесь тоже установили томографы от General Electric-Revolution EVO и Signa Voyager. Общая стоимость проекта - 10 млрд рублей. Его строили с 2017 года, а открыть должны были еще в 2019 году, однако не смогли", - пишут журналисты.

Они напоминают, что из-за крымских санкций организации из-за границы не могут сотрудничать с оккупированной территорией, а тех, кто продолжает работать на полуострове, вносят в санкционные списки.

Чтобы выяснить, как все же медтехника попадает на оккупированную территорию, редакция "Крым.Реалии" исследовала десятки российских тендеров на закупку и ремонт оборудование в Крыму и обнаружила "несколько интересных эпизодов".

"К примеру, больше всего тендеров выигрывает ООО "Сфера М". За последние годы эта компания поставляла томографы в больницы Севастополя, Симферополя и медцентр имени Семашко. И хотя зарегистрирована она с 2010 года, ее бизнес-прорыв произошел в 2015 году. Теперь, по данным ресурса СБИС - ее доходы составляют более 100 млн российских рублей в год", - отметили расследователи.

Кроме того, фирма ООО "Медико-техническое обьединение "Стормовъ" из города Красногорск, Московской области, в мае этого года за 59 млн рублей продала и поставила Республиканской детской клинической больнице, что в Симферополе, мультиспиральный компьютерный томограф.

Журналисты утверждают: абсолютное большинство фирм, работающих с Крымом, выполняют функцию посредников между заказчиком и производителем, и зарегистрированы не в Крыму, а в России.

Сообщается, что по данным российских госзакупок, в конце 2018 году компания ООО "Медтехника-сервис", с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и регистрацией в ростовской квартире, выиграла тендер на 600 тысяч рублей.

За эти деньги фирма ремонтировала диагностический аппарат в Севастопольской городской больнице №1 имени Пирогова. Журналисты спросили у директора фирмы, где он берет запчасти, мужчина ответил, что это вопрос политический, а политику он не комментирует.

А Александр Вершинин, директор фирмы ООО "Медтехсервис", с российской Пскова, подтвердил, что запчасти закупают напрямую, непосредственно у производителя. Эта компания в июле этого года ремонтировала томограф производства Siemens для "Медицинского информационно-аналитического центра" Севастополя.

В представительстве президента Украины в Крыму поставку медоборудования на неподконтрольную территорию считают незаконной. По этому поводу представительство формирует собственную базу нарушителей, которую до конца этого года планируют передать в МИД, СБУ и прокуратуру.

Как сообщал УНН, в июле 2017 года немецкий концерн Siemens обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против российских компаний в связи с поставкой турбин в оккупированный Крым.