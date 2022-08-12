росія в Чорному та Азовського морях зосередила два кораблі-носії крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
11 серпня повідомлялося, що вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 вдк – на бойовому чергуванні.