росія в Чорному та Азовського морях зосередила два кораблі-носії крилатих ракет

Цитата

«В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

11 серпня повідомлялося, що вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 вдк – на бойовому чергуванні.