Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 вдк – на бойовому чергуванні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 вдк – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.
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