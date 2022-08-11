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"Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 вдк – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

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Українські військові завдали ударів по командних пунктах та пунктах управління ворожих військ у південних районах України.