Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях російських окупантів

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"Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

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Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Також двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

"В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ рф, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів", - пишуть в ОК "Південь".

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