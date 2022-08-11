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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях російських окупантів

Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях російських окупантів

Київ • УНН

 • 134840 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українські військові завдали ударів по командних пунктах та пунктах управління ворожих військ у південних районах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Також двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

"В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ рф, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів", - пишуть в ОК "Південь".

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