Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям российских оккупантов

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"Нами в течение боевого дня нанесено 6 авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Детали

Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одну ячейку техники в Баштанском районе. Также дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска.

"В районе Новокамянки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ рф, а у Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно- батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – состав боеприпасов", - пишут в ОК "Юг".

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