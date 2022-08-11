Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море у побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 вдк – на боевом дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море недалеко от побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 вдк – на боевом дежурстве. Наготове к применению 16 "Калибров", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские военные нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск в южных районах Украины.