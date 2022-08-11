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Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море

Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море

Киев • УНН

 • 103706 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море у побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 вдк – на боевом дежурстве. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море недалеко от побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 вдк – на боевом дежурстве. Наготове к применению 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

Напомним 

Украинские военные нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск в южных районах Украины.

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