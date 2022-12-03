росія тримає у Чорному морі 24 "Калібри" - Гуменюк

Цитата

«Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, так і взагалі в їх розумінні. Зараз на бойовому чергуванні також перебуває чотири ракетоносії, два з яких – підводних. Це 24 ракети класу "Калібр" які готові до використання», - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог може робити масовані ракетні удари саме з комплексу озброєння надводного, підводного та повітряного базування.

«Тому до сигналів повітряної тривоги відносимося серйозно, але без паніки, бо це теж зброя ворога», - додала вона.

Доповнення

Раніше Гуменюк повідомляла, що ймовірність нового масованого ракетного удару росії по території нашої країни дуже висока. Але українцям не варто "чекати" удару окупантів, оскільки це один з елементів гібридної війни.