росія тримає у Чорному морі 24 "Калібри" - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Чорному морі перебуває чотири російські ракетоносії із 24 "Калібрами" на борту. Про це повідомила начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, так і взагалі в їх розумінні. Зараз на бойовому чергуванні також перебуває чотири ракетоносії, два з яких – підводних. Це 24 ракети класу "Калібр" які готові до використання», - розповіла Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог може робити масовані ракетні удари саме з комплексу озброєння надводного, підводного та повітряного базування.
«Тому до сигналів повітряної тривоги відносимося серйозно, але без паніки, бо це теж зброя ворога», - додала вона.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що ймовірність нового масованого ракетного удару росії по території нашої країни дуже висока. Але українцям не варто "чекати" удару окупантів, оскільки це один з елементів гібридної війни.