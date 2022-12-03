россия держит в Черном море 24 "Калибры" - Гуменюк

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«Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести с базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании. Сейчас на боевом дежурстве также находятся четыре ракетоносителя, два из которых – подводных. Это 24 ракеты класса "Калибр", которые готовы к использованию», - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что враг может производить массированные ракетные удары именно из комплекса вооружения надводного, подводного и воздушного базирования.

«Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, но без паники, ибо это тоже оружие врага», - добавила она.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что вероятность нового массированного ракетного удара россии по территории нашей страны очень высока. Но украинцам не стоит "ждать" удара оккупантов, поскольку это один из элементов гибридной войны.