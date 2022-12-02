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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Новий ракетний удар може бути масованим, але не варто напружуватися і чекати його щомиті - Гуменюк

Новий ракетний удар може бути масованим, але не варто напружуватися і чекати його щомиті - Гуменюк

Київ • УНН

 • 727931 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ймовірність нового масованого ракетного удару росії по території нашої країни дуже висока. Але українцям не варто "чекати" удару окупантів, оскільки це один із елементів гібридної війни. Таку заяву зробила речниця Сил оборони Півлня Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Треба розуміти, що виснаження ППО, виснаження енергосистеми, і виснаження психологічного стану - це і є складові гібридної війни", - сказала Гуменюк.

"Імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але все ж таки не варто напружувати себе настільки, щоб постійно, щомиті його чекати", - зазначила речниця Сил оборони Півдня.

Також вона повідомила, що наразі ворожі угруповання у Чорному морі позбавилося ракетоносіїв.

Нагадаємо

У Чорному морі до 7 російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

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