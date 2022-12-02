Новий ракетний удар може бути масованим, але не варто напружуватися і чекати його щомиті - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ймовірність нового масованого ракетного удару росії по території нашої країни дуже висока. Але українцям не варто "чекати" удару окупантів, оскільки це один із елементів гібридної війни. Таку заяву зробила речниця Сил оборони Півлня Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"Треба розуміти, що виснаження ППО, виснаження енергосистеми, і виснаження психологічного стану - це і є складові гібридної війни", - сказала Гуменюк.
"Імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але все ж таки не варто напружувати себе настільки, щоб постійно, щомиті його чекати", - зазначила речниця Сил оборони Півдня.
Також вона повідомила, що наразі ворожі угруповання у Чорному морі позбавилося ракетоносіїв.
Нагадаємо
У Чорному морі до 7 російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає.