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Новый ракетный удар может быть массированным, но не стоит напрягаться и ждать его ежесекундно - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Вероятность нового массированного ракетного удара россии по территории нашей страны очень высока. Но украинцам не стоит "ждать" удара оккупантов, поскольку это один из элементов гибридной войны. Такое заявление сделала пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Нужно понимать, что истощение ПВО, истощение энергосистемы, и истощение психологического состояния - это и есть составляющие гибридной войны", - сказала Гуменюк.

"Вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но все же не стоит напрягать себя настолько, чтобы постоянно, ежесекундно его ждать", - отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Также она сообщила, что в настоящее время вражеская группировка в Черном море лишилась ракетоносителей.

Напомним

В Черном море до 7 российских кораблей, ракетоносителей среди них нет.

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