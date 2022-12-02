У Чорному морі до 7 російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає - Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Чорному морі фіксують до 7 російських військових кораблів, серед них ракетоносіїв немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове повідомлення спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
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"У Чорному морі продовжує знаходитися угруповання Чорноморського флоту російської федерації – до 7 кораблів. Серед них ракетоносіїв немає", - сказав чиновник.
Деталі
Також Братчук звернув увагу на ймовірність чергових ракетних атак російських окупантів, закликавши громадян не нехтувати сигналами повітряної тривог та дотримуватися інформаційної гігієни.
Він додав, що у самій Одесі та області ніч пройшла без обстрілів. Ситуація в регіоні контрольована.
Доповнення
30 листопада стало відомо, що російські окупанти тримають у Чорному морі ракетоносій з 8 "калібрами".