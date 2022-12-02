В Черном море до 7 российских кораблей, ракетоносителей среди них нет - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черном море фиксируют до 7 российских военных кораблей, среди них ракетоносителей нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннее сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
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"В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота российской федерации - до 7 кораблей. Среди них ракетоносителей нет", - сказал чиновник.
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Также Братчук обратил внимание на вероятность очередных ракетных атак российских оккупантов, призвав граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревог и соблюдать информационную гигиену.
Он добавил, что в самой Одессе и области ночь прошла без обстрелов. Ситуация в регионе контролируемая.
Дополнение
30 ноября стало известно, что российские оккупанты держат в Черном море ракетоноситель с 8 "калибрами".