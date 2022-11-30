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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Чорному морі з'явився ракетоносій з 8 "калібрами": українців попередили про загрозу нової атаки рф

У Чорному морі з'явився ракетоносій з 8 "калібрами": українців попередили про загрозу нової атаки рф

Київ • УНН

 • 1782644 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти тримають у Чорному морі ракетоносій з 8 "калібрами". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

"У Чорному морі знаходиться угруповання чорноморського флоту росії. На базах є ракетоносій з 8 "калібрами". Ймовірність ракетних атак на рівні – висока", - наголосив він у відеозверненні у Telegram.

Деталі

Також він зазначив, що сьогодні ніч в Одесі та області - без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. За час від початку великого вторгнення сумарно тривоги в Одесі та регіоні лунали понад 20 діб.

Доповнення

Російські окупанти 17 листопада атакували Одещину з напрямку Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр". Згодом - ракетами з винищувачів Су-30, їх було знищено над морем.

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