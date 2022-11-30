У Чорному морі з'явився ракетоносій з 8 "калібрами": українців попередили про загрозу нової атаки рф

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"У Чорному морі знаходиться угруповання чорноморського флоту росії. На базах є ракетоносій з 8 "калібрами". Ймовірність ракетних атак на рівні – висока", - наголосив він у відеозверненні у Telegram.

Деталі

Також він зазначив, що сьогодні ніч в Одесі та області - без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. За час від початку великого вторгнення сумарно тривоги в Одесі та регіоні лунали понад 20 діб.

Доповнення

Російські окупанти 17 листопада атакували Одещину з напрямку Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр". Згодом - ракетами з винищувачів Су-30, їх було знищено над морем.