В Черном море появился ракетоноситель с 8 "калибрами": украинцев предупредили об угрозе новой атаки рф

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"В Черном море находится группировка черноморского флота россии. На базах есть ракетоноситель с 8 "калибрами". Вероятность ракетных атак на уровне – высокая", - подчеркнул он в видеообращении в Telegram.

Детали

Также он отметил, что сегодня ночь в Одессе и области - без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. За время начала большого вторжения суммарно тревоги в Одессе и регионе звучали более 20 суток.

Дополнение

Российские оккупанты 17 ноября атаковали Одесскую область по направлению Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр". Позже - ракетами из истребителей Су-30, они были уничтожены над морем.