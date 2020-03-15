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Росія тимчасово припиняє залізничне сполучення з Латвією, Молдовою та Україною

Київ • УНН

 • 15549 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія з 17 березня через коронавірус тимчасово припиняє залізничне сполучення з Латвією, Молдовою та Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на РЗД.

Так, з 17 березня у зв’язку з попередженням розповсюдженням коронавірусу Росія припиняє залізничне сполучення з Україною та Молдовою. Припиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів.

Окрім того, тимчасово призупиняється курсування міжнародних залізничних поїздів з Латвією.

Нагадаємо, за інфомрацією Мінінфраструктури, Укрзалізниця припиняє міжнародні залізничні пасажирські перевезення з 17 березня і до завершення карантину.

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