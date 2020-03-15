Росія тимчасово припиняє залізничне сполучення з Латвією, Молдовою та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія з 17 березня через коронавірус тимчасово припиняє залізничне сполучення з Латвією, Молдовою та Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на РЗД.
Так, з 17 березня у зв’язку з попередженням розповсюдженням коронавірусу Росія припиняє залізничне сполучення з Україною та Молдовою. Припиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів.
Окрім того, тимчасово призупиняється курсування міжнародних залізничних поїздів з Латвією.
Нагадаємо, за інфомрацією Мінінфраструктури, Укрзалізниця припиняє міжнародні залізничні пасажирські перевезення з 17 березня і до завершення карантину.