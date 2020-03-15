Россия временно прекращает железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Россия с 17 марта из-за коронавируса временно прекращает железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РЖД.
Так, с 17 марта в связи с предупреждением распространения коронавируса Россия прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Прекращается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.
Кроме того, временно приостанавливается курсирование международных железнодорожных поездов с Латвией.
Напомним, по инфомрацию Мининфраструктуры, Укрзализныця прекращает международные железнодорожные пассажирские перевозки с 17 марта и до завершения карантина.