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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росія проводить кампанію ракетного терору проти мирних українців: у Міноборони назвали мету

росія проводить кампанію ракетного терору проти мирних українців: у Міноборони назвали мету

Київ • УНН

 • 788799 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. росія проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух та зруйнувати єдність українців. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"російська федерація проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух та зруйнувати єдність українців", - сказав Мотузяник.

Деталі

Речник Міноборони нагадав, що останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві, Київській, Черкаській та Одеській областях.

"При цьому російські злочинці застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також берегові ракетні комплекси "Бастіон", - зазначив Мотузяник.

Також він нагадав про вчорашній ракетний удар по торговому центру у Кременчуці де перебувало на той час понад 1000 цивільних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: загинуло понад 20 осіб – ОП

Доповнення

Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомляв, що окупанти змінили стратегію обстрілів по Україні. Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз десятки.

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