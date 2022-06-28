россия проводит кампанию ракетного террора против мирных украинцев: в Минобороны назвали цель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломать дух и разрушить единство украинцев. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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"российская федерация проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины, чтобы сломать дух и разрушить единство украинцев", - сказал Мотузяник.
Детали
Спикер Минобороны напомнил, что в последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черкасской и Одесской областях.
"При этом российские преступники применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы "Бастион", - отметил Мотузяник.
Также он напомнил о вчерашнем ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге, где находилось в то время более 1000 гражданских.
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Дополнение
Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщал, что оккупанты изменили стратегию обстрелов по Украине. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки.