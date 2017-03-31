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Росія порушила чергову кримінальну справу проти ЗСУ

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив чергову кримінальну справу проти України нібито за фактом “застосування заборонених засобів і методів ведення війни”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт СК РФ.

“СК Росії порушено ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни). За даними слідства, в період з 29 по 30 березня військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України, свідомо виконуючи віддані їм посадовими особами Міністерства оборони України злочинні накази, провели прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в містах Донецьку, Ясинуватій, Докучаєвську та інших населених пунктах Донецької області України”, — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що внаслідок обстрілів “одна мирна жителька отримала поранення..., зруйновано більш ніж 18 цивільних об’єктів, у тому числі житлових будинків”.

Також українських військових звинуватили в пошкодженні лінії електропередач у районі Ясинуватої, “в результаті чого знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, припинене постачання води до населених пунктів Донецької області”.

Нагадаємо, нещодавно СК РФ порушив кримінальну справу проти українських військових за “артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури” в Донецькій області.

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