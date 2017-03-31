Россия возбудила очередное уголовное дело против ВСУ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65995 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166100 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121858 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114219 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105363 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157264 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия возбудила очередное уголовное дело против ВСУ

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Следственный комитет РФ возбудил очередное уголовное дело против Украины якобы по факту “применения запрещенных средств и методов ведения войны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт СК РФ.

“СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, в период с 29 по 30 марта военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя отданные им вышестоящими должностными лицами Министерства обороны Украины заведомо преступные приказы, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городах Донецке, Ясиноватой, Докучаевске и иных населенных пунктах Донецкой области Украины”, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрелов “одна мирная жительница получила ранения..., разрушено более 18 гражданских объектов, в том числе жилых домов”.

Также украинских военных обвинили в повреждении линии электропередач в районе Ясиноватой, “в результате чего обесточена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды в населенные пункты Донецкой области”.

Напомним, недавно СК РФ возбудил уголовное дело против украинских военных за “артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры” в Донецкой области.

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