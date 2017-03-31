Россия возбудила очередное уголовное дело против ВСУ

“СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, в период с 29 по 30 марта военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя отданные им вышестоящими должностными лицами Министерства обороны Украины заведомо преступные приказы, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городах Донецке, Ясиноватой, Докучаевске и иных населенных пунктах Донецкой области Украины”, — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что в результате обстрелов “одна мирная жительница получила ранения..., разрушено более 18 гражданских объектов, в том числе жилых домов”.

Также украинских военных обвинили в повреждении линии электропередач в районе Ясиноватой, “в результате чего обесточена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды в населенные пункты Донецкой области”.



Напомним, недавно СК РФ возбудил уголовное дело против украинских военных за “артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры” в Донецкой области.