росія побоюється втрати новітніх Су-57 над Україною - британська розвідка

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"Швидше за все, росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON (Су-57 - ред.) над Україною. Це є симптомом того, що росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні", - ідеться у повідомленні.

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Як вказує МО Британії, як мінімум із червня 2022 року пкс рф майже напевно використали Су-57 для виконання завдань проти України. Але ці місії, "ймовірно, обмежувалися прольотом над територією рф та запуском ракет великої дальності "повітря-поверхня" або "повітря-повітря" по території України", зазначають у британській розвдці.

Су-57 - це найсучасніший у рф надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, що використовує стелс-технології та передову авіоніку.

На останніх зображеннях видно, як п'ять літаків Су-57 розміщені на авіабазі Ахтубінськ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь у операціях проти України.