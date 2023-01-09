росія побоюється втрати новітніх Су-57 над Україною - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. росія побоюється використовувати свої новітні літаки у війні з Україною. Про це йдеться у новому зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Цитата
"Швидше за все, росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON (Су-57 - ред.) над Україною. Це є симптомом того, що росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказує МО Британії, як мінімум із червня 2022 року пкс рф майже напевно використали Су-57 для виконання завдань проти України. Але ці місії, "ймовірно, обмежувалися прольотом над територією рф та запуском ракет великої дальності "повітря-поверхня" або "повітря-повітря" по території України", зазначають у британській розвдці.
Су-57 - це найсучасніший у рф надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, що використовує стелс-технології та передову авіоніку.
На останніх зображеннях видно, як п'ять літаків Су-57 розміщені на авіабазі Ахтубінськ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь у операціях проти України.