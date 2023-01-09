россия опасается потери новейших Су-57 над Украиной - британская разведка

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"Скорее всего, россия отдает приоритет избежанию репутационного ущерба, сокращению перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON (Су-57 - ред.) над Украиной. Это является симптомом того, что россия продолжает избегать риска использования своих военно-воздушных сил в войне", - говорится в сообщении.

Детали

Как указывает МО Великобритании, как минимум с июня 2022 года вкс рф почти наверняка использовали Су-57 для выполнения задач против Украины. Но эти миссии, "вероятно, ограничивались пролетом над территорией рф и запуском ракет большой дальности "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по территории Украины", отмечают в британской разведке.

Су-57 - это самый современный в рф сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику.

На последних изображениях видно, как пять самолетов Су-57 размещены на авиабазе Ахтубинск, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.