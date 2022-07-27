росія "одна з останніх імперських колоніальних держав" - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Беніну в середу назвав росію "одною з останніх імперських колоніальних держав". Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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"росія розпочала наступ на Україну. Це територіальна війна, подібна до якої, як ми думали, зникла з європейської землі", — сказав Макрон під час другого етапу поїздки до Африки, щоб перезавантажити відносини Франції з континентом, де багато націй є колишніми французькими колоніями.
"Я говорю на континенті, який постраждав від колоніального імперіалізму", - сказав він на пресконференції з президентом Беніна Патрісом Талоном.
"росія - одна з останніх імперських колоніальних держав, оскільки вона вирішила вторгнутися в сусідню країну, щоб захистити свої інтереси", - сказав він.
Деталі
Французький лідер перебуває в турі трьома африканськими країнами - Камеруну, Беніну і Гвінеї-Бісау.
У вівторок у Камеруні він заявив, що архіви французького колоніального правління в Камеруні будуть відкриті повністю і попросив істориків пролити світло на "болючі моменти" того періоду.
Французька колоніальна влада жорстоко репресувала озброєних камерунських націоналістів ще до здобуття країною незалежності 1960 року.
Десятки тисяч прихильників партії "Союз народів Камеруну" загинули від рук французьких колоніальних військ і першого президента Ахмаду Ахіджо після здобуття незалежності.
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