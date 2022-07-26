Макрон під час поїздки до Камеруну заявив, що їжа — це зброя росії

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Макрон знаходиться в триетапному турне Африкою, метою якого є зміцнення політичних зв'язків з континентом і допомога у збільшенні сільськогосподарського виробництва в умовах дедалі більшої нестачі продовольства, пов'язаної з війною в Україні.

Африканські уряди значною мірою уникають приймати чийсь бік у війні в україні і відмовляються приєднатися до засудження санкцій Заходу проти росії.

У той же час у колишніх західноафриканських колоніях Франції зростають антифранцузькі настрої, де побоювання з приводу безпеки, що послідували за чергою переворотів, розпалюють розчарування і схиляють громадську думку на користь росії.

"Нас звинувачують ті, хто каже, що європейські санкції (щодо росії) є причиною світової продовольчої кризи, зокрема в Африці. Це зовсім неправильно", - сказав Макрон під час зустрічі з французькою громадою в Камеруні.

"Продовольство, як і енергія, стали російською зброєю війни... Ми повинні допомогти африканському континенту виробляти більше для себе", - сказав Макрон.

Багато африканських країн залежать від російського зерна та енергоносіїв, але вони також купують українське зерно, яке було заблоковане.

Камерун, центральноафриканська країна, багата на корисні копалини, є великим виробником продуктів харчування в регіоні, і делегація Макрона шукатиме можливості для інвестицій у сільськогосподарський сектор.

Він зустрічається з президентом Камеруну Полем Бія у столиці Яунде, а потім вирушає до Беніну в середу та до Гвінеї-Бісау у четвер.

Поїздка – перша поїздка Макрона до Африки після його переобрання у квітні – збігається з візитами міністра закордонних справ росії сергія лаврова та спеціального посланця США на Африканському Розі Майка Хаммера до різних країн континенту.