Макрон во время поездки в Камерун заявил, что еда – это оружие россии

Детали

Макрон находится в трехэтапном турне по Африке, целью которого является укрепление политических связей с континентом и помощь в увеличении сельскохозяйственного производства в условиях растущей нехватки продовольствия, связанной с войной в Украине.

Африканские правительства в значительной степени избегают принимать чью-либо сторону в войне в Украине и отказываются присоединиться к осуждению санкций Запада против россии.

В то же время в бывших западноафриканских колониях Франции растут антифранцузские настроения, где последовавшие за очередью переворотов опасения по поводу безопасности, разжигают разочарование и склоняют общественное мнение в пользу россии.

"Нас обвиняют те, кто говорит, что европейские санкции (относительно россии) являются причиной мирового продовольственного кризиса, в частности в Африке. Это совсем неправильно", - сказал Макрон во время встречи с французским обществом в Камеруне.

"Продовольствие, как и энергия, стали русским оружием войны... Мы должны помочь африканскому континенту производить больше для себя", - сказал Макрон.

Многие африканские страны зависят от российского зерна и энергоносителей, но они также покупают украинское зерно, которое было заблокировано.

Камерун, центральноафриканская страна, богатая полезными ископаемыми, является крупным производителем продуктов питания в регионе, и делегация Макрона будет искать возможности для инвестиций в сельскохозяйственный сектор.

Он встречается с президентом Камеруна Полем Бийя в столице Яунде, а затем отправляется в Бенин в среду и в Гвинею-Бисау в четверг.

Поездка – первая поездка Макрона в Африку после его переизбрания в апреле – совпадает с визитами министра иностранных дел россии сергея лаврова и специального посланника США на Африканском Роге Майка Хаммера в разные страны континента.