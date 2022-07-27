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россия "одно из последних имперских колониальных государств" - Макрон

россия "одно из последних имперских колониальных государств" - Макрон

Киев • УНН

 • 142356 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бенин в среду назвал россию "одним из последних имперских колониальных государств". Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Цитата

"россия начала наступление на Украину. Это территориальная война, подобная которой, как мы думали, исчезла с европейской земли", — сказал Макрон во время второго этапа поездки в Африку, чтобы перезагрузить отношения Франции с континентом, где много наций являются бывшими французскими колониями.

"Я говорю на континенте, пострадавшем от колониального империализма", - сказал он на пресс-конференции с президентом Бенина Патрисом Талоном.

"россия – одно из последних имперских колониальных государств, поскольку она решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить свои интересы", - сказал он.

Детали

Французский лидер находится в туре тремя африканскими странами – Камеруне, Бенине и Гвинее-Бисау.

Во вторник в Камеруне он заявил, что архивы французского колониального правления в Камеруне будут открыты полностью и попросил историков пролить свет на "болезненные моменты" того периода.

Французские колониальные власти жестоко репрессировали вооруженных камерунских националистов еще до обретения страной независимости 1960 года.

Десятки тысяч сторонников партии "Союз народов Камеруна" погибли от рук французских колониальных войск и первого президента Ахмада Ахиджа после обретения независимости.

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