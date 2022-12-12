росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55 її ж походження - Скібіцький

Деталі

Як зазначається, після останніх масових обстрілів енергетичної інфраструктури України співробітники української розвідки виявили уламки крилатої ракети Х-55, розробленої в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки. Як заявив Скібіцький, боєголовку було видалено, а баласт додано, щоб приховати той факт, що на ній не було корисного навантаження. Газета пише, що це твердження зараз підтримують Пентагон та британська військова розвідка.

Цей тип ракети, як повідомляється, було вироблено на українському збройовому заводі. За словами Скібіцького, ракета та бомбардувальник, який її, швидше за все, доставив, були частиною складу зброї, переданої Україною росії в 1990-х роках у межах міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.

Через якийсь час українські збройні сили виявили залишки ще двох ракет Х-55, обидві зі знятими боєголовками, і обидві є частиною тієї ж партії озброєнь, яку Україна відправила росії відповідно до угоди.

Скібіцький пояснив, що росія використовувала озброєння України як приманку у цій війні.

Цитата

“Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на це, що схоже на маневр, що відволікає”, — зазначає Скибицький.

За його словами, російські бомбардувальники почали запускати більш сучасні ракети з боєголовками, що вражають. Ці ракети є частиною великої кількості старих ракет, що використовуються для ударів. Деякі з них використовуються як помилкові цілі, а деякі модернізовані з боєголовками.

Також наголошується, що в межах угоди 1990-х років, відомої як Будапештський меморандум, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу — третього за величиною у світі на той час, успадкованого після розпаду Радянського Союзу, — і передати всі ядерні боєголовки росії для виведення з експлуатації в обмін на гарантії безпеки.

“З українського арсеналу було передано всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95. Зараз проти нас із цими бомбардувальниками застосовують ракети Х-55. Було б краще, якби ми передали їх США”, — сказав Скібіцький.

Додамо

Раніше The New York Times повідомляв, що росія била по Україні передовими крилатими ракетами, які виготовила через кілька місяців після введення санкцій Заходу.