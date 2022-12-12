россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55 ее же происхождения - Скибицкий

ukru
Эксклюзив
16:00 • 49273 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 113950 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 121775 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106913 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101920 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85559 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110340 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135838 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122917 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136658 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131689 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127957 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113381 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 60722 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 48333 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225551 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256144 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194771 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200352 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235775 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 60722 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113381 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118118 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125756 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140930 просмотра
Актуальное
россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55 ее же происхождения - Скибицкий

россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55 ее же происхождения - Скибицкий

Киев • УНН

 • 500312 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55 украинского происхождения, которые были переданы рф в рамках Будапештского меморандума. Об этом в интервью The New York Times рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает УНН.

Детали

Как отмечается, после последних массировных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, сотрудники украинской разведки обнаружили обломки крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах для перевозки ядерной боеголовки. Как заявил Скибицкий, боеголовка была удалена, а балласт добавлен, чтобы скрыть тот факт, что на ней не было полезной нагрузки. Газета пишет, что это утверждение сейчас поддерживают Пентагон и британская военная разведка.

Данный тип ракеты, как сообщается, был произведен на украинском оружейном заводе. По словам Скибицкого, ракета и бомбардировщик, который ее, скорее всего, доставил, были частью склада оружия, переданного россии Украиной в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Через время украинские вооруженные силы обнаружили остатки еще двух ракет Х-55, обе со снятыми боеголовками, и обе являются частью той же партии вооружений, которую Украина отправила россии в соответствии с соглашением.

Скибицкий объяснил, что россия использовала вооружение Украины в качестве приманки в этой войне.

Цитата

“Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на это, что похоже на отвлекающий маневр”, — отмечает Скибицкий.

По его словам, российские бомбардировщики начали запускать более современные ракеты с поражающими боеголовками. Эти ракеты являются частью большого количества модернизированных старых ракет, используемых для ударов. Некоторые из них используются в качестве ложных целей, а некоторые модернизированы с боеголовками.

Также отмечается, что в рамках соглашения 1990-х годов, известного как Будапештский меморандум, Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала — третьего по величине в мире на то время, унаследованного после распада Советского Союза, — и передать все ядерные боеголовки россии для вывода из эксплуатации в обмен на гарантии безопасности.

“Из украинского арсенала были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас с этими бомбардировщиками применяют ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США”, — сказал Скибицкий.

Добавим

Ранее The New York Times сообщал, что россия била по Украине передовыми крылатыми ракетами, которые изготовила через несколько месяцев после введения санкций Запада.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы