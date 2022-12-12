россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55 ее же происхождения - Скибицкий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55 украинского происхождения, которые были переданы рф в рамках Будапештского меморандума. Об этом в интервью The New York Times рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает УНН.
Детали
Как отмечается, после последних массировных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, сотрудники украинской разведки обнаружили обломки крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах для перевозки ядерной боеголовки. Как заявил Скибицкий, боеголовка была удалена, а балласт добавлен, чтобы скрыть тот факт, что на ней не было полезной нагрузки. Газета пишет, что это утверждение сейчас поддерживают Пентагон и британская военная разведка.
Данный тип ракеты, как сообщается, был произведен на украинском оружейном заводе. По словам Скибицкого, ракета и бомбардировщик, который ее, скорее всего, доставил, были частью склада оружия, переданного россии Украиной в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Через время украинские вооруженные силы обнаружили остатки еще двух ракет Х-55, обе со снятыми боеголовками, и обе являются частью той же партии вооружений, которую Украина отправила россии в соответствии с соглашением.
Скибицкий объяснил, что россия использовала вооружение Украины в качестве приманки в этой войне.
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“Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на это, что похоже на отвлекающий маневр”, — отмечает Скибицкий.
По его словам, российские бомбардировщики начали запускать более современные ракеты с поражающими боеголовками. Эти ракеты являются частью большого количества модернизированных старых ракет, используемых для ударов. Некоторые из них используются в качестве ложных целей, а некоторые модернизированы с боеголовками.
Также отмечается, что в рамках соглашения 1990-х годов, известного как Будапештский меморандум, Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала — третьего по величине в мире на то время, унаследованного после распада Советского Союза, — и передать все ядерные боеголовки россии для вывода из эксплуатации в обмен на гарантии безопасности.
“Из украинского арсенала были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас с этими бомбардировщиками применяют ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США”, — сказал Скибицкий.
Добавим
Ранее The New York Times сообщал, что россия била по Украине передовыми крылатыми ракетами, которые изготовила через несколько месяцев после введения санкций Запада.