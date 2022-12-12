Детали

Как отмечается, после последних массировных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, сотрудники украинской разведки обнаружили обломки крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970-х годах для перевозки ядерной боеголовки. Как заявил Скибицкий, боеголовка была удалена, а балласт добавлен, чтобы скрыть тот факт, что на ней не было полезной нагрузки. Газета пишет, что это утверждение сейчас поддерживают Пентагон и британская военная разведка.

Данный тип ракеты, как сообщается, был произведен на украинском оружейном заводе. По словам Скибицкого, ракета и бомбардировщик, который ее, скорее всего, доставил, были частью склада оружия, переданного россии Украиной в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Через время украинские вооруженные силы обнаружили остатки еще двух ракет Х-55, обе со снятыми боеголовками, и обе являются частью той же партии вооружений, которую Украина отправила россии в соответствии с соглашением.

Скибицкий объяснил, что россия использовала вооружение Украины в качестве приманки в этой войне.

Цитата

“Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на это, что похоже на отвлекающий маневр”, — отмечает Скибицкий.

По его словам, российские бомбардировщики начали запускать более современные ракеты с поражающими боеголовками. Эти ракеты являются частью большого количества модернизированных старых ракет, используемых для ударов. Некоторые из них используются в качестве ложных целей, а некоторые модернизированы с боеголовками.

Также отмечается, что в рамках соглашения 1990-х годов, известного как Будапештский меморандум, Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала — третьего по величине в мире на то время, унаследованного после распада Советского Союза, — и передать все ядерные боеголовки россии для вывода из эксплуатации в обмен на гарантии безопасности.

“Из украинского арсенала были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас с этими бомбардировщиками применяют ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США”, — сказал Скибицкий.

Добавим

Ранее The New York Times сообщал, что россия била по Украине передовыми крылатыми ракетами, которые изготовила через несколько месяцев после введения санкций Запада.