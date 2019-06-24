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Росія не виконала жодних резолюцій для повернення у ПАРЄ – Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Парламентською Асамблеєю Ради Європи, однак ціною руйнування принципів та механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєні нею злочини. Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

Росія не виконала жодних резолюцій для повернення у ПАРЄ – Геращенко

Так, Геращенко написала, що на дебати по поверненню російської делегаціі у ПАРЄ одягла футболку з портретом Олега Сенцова й взяла з собою листи моряків.

"У виступі нагадала, що збройна агресія Росії триває вже 5 років. Результат – близько 13 тисяч вбитих, 30 тисяч поранених, сотні заручників та політв’язнів Кремля.

З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконана жодної з них", - зазначила Геращенко.

Так, РФ не виконала заклик Асамблеї припинити переслідування кримськотатарського народу та надати повний доступ місії ОБСЄ, заклик припинити вогонь і звільнити всіх заручників та політв’язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти.

"Кількість політв’язнів Кремля сягає близько 100 осіб й десятків заручників з окупованого Донбасу. Всі вони утримуються в повній ізоляції, без дозволу на листування чи відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями. Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших", - написала Геращенко.

Вона нагадала ще одну резолюцію, яку не виконала РФ, - №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряка.

"Однак РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових", - додала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, розглядає зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію. 

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