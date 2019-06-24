Россия не выполнила никаких резолюций для возвращения в ПАСЕ - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Парламентской Ассамблеей Совета Европы, однако ценой разрушения принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершенные ею преступления. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
Так, Геращенко написала, что на дебаты по возвращению российской делегации в ПАСЕ надела футболку с портретом Олега Сенцова и взяла с собой письма моряков.
"В выступлении напомнила, что вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат - около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля.
С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнила ни одну из них", - отметила Геращенко.
Так, РФ не выполнила призыв Ассамблеи прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ, призыв прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести.
"Количество политзаключенных Кремля составляет около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку или посещения структурами МККК, другими международными организациями. Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - написала Геращенко.
Она напомнила еще одну резолюцию, которую не выполнила РФ, - №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряков.
"Однако РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных", - добавила Геращенко.
Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассматривает изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.