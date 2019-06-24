Россия не выполнила никаких резолюций для возвращения в ПАСЕ - Геращенко

КИЕВ. 24 июня. УНН. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Парламентской Ассамблеей Совета Европы, однако ценой разрушения принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершенные ею преступления. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.