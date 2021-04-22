Росія направила в МЗС України ноту через акцію біля посольства в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Росія направила в МЗС України ноту в зв’язку з проведенням акцій біля посольства РФ в Києві 20 квітня. Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Деталі
“У МЗС України була направлена нота протесту посольства Росії з вимогою української сторони дотримуватися зобов’язань в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, а також провести ретельно розслідування і притягнути до відповідальності учасників та організаторів цієї провокації...”, — сказала Захарова.
Вона заявила, що “русофобську вилазку” влаштували українські “екстремісти” ввечері у вівторок.
“Активісти „Агенства розвитку демократії та інформаційних свобод“ заблокували центральний вхід на територію дипмісії, розгорнули плакати з різними образами і за допомогою лазерної установки проектували на фасад будівлі написи”, — розповіла Захарова.
Доповнення
Старший дипломат посольства Росії в Києві Євген Черніков, який був висланий після провокації проти українського консула в Санкт-Петербурзі, покинув Україну вчора, 21 квітня.
Контекст
17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.
Пізніше прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на декілька годин. Після чого дипломат прибув в українську дипмісію.
У той же день Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула і рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року. Консул Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк в середу, 21 квітня, залишив РФ після того, як проти нього в Росії вчинили провокацію.
За словами заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави-агресора по відношенню до України на фоні військової ескалації уздовж українських кордонів.
У відповідь Україна заявила, що висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. Ніколенко повідомив, що відповідна нота була направлена 19 квітня. Отже, старший дипломат посольства Росії в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин. Відзначимо, мова йде про одного з радників посольства Російської Федерації в Києві на прізвище Черніков.