Єнін озвучив прізвище російського дипломата, якого видворять з України

Цитата:

"Старший дипломат РФ, російська сторона почує про це буквально завтра зранку, коли отримає відповідну ноту... Ми поступили досить симетрично в цій ситуації. Я сподіваюся, що в такий спосіб ми зможемо додатково перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут", - відзначив заступник голови МЗС.

З його слів, російському дипломату дали 72 години, щоб покинути територію України.

"Старший дипломат - це один з радників посольства Російської Федерації у Києві. Є конкретна людина. Його прізвище Чєрніков. І відповідна нота буде направлена російському посольству завтра зранку", - сказав Єнін.

Деталі

Зі слів заступника голови МЗС, українська сторона вже почула "певний шантаж з російського боку". "Нам закидають, що "якщо ви будете наполягати на оголошенні персоною нон грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то ми будемо змушені оголосити персоною нон грата співробітника вашого ж посольства в Москві", - зазначив Єнін.

Що було раніше

17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. І він вже перебуває в українській дипустанові.

Згодом Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави-агресора стосовно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів.

У відповідь на провокацію проти українського консула в Санкт-Петербурзі, Україна висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.