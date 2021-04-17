Росія висилає українського консула, раніше затриманого ФСБ

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У МЗС РФ, у зв'язку з інцидентом з консулом, був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації.

"З російського боку було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року ", - йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

Контекст

ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломат затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. Через кілька годин дипломат був відпущений і знаходився в консульстві.

У російській спецслужбі додали, що до українського дипломату будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або інший дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

Українське зовнішньополітичне відомство заявило про підготовку дзеркальних заходів.