Провокація з українським консулом в Росії: у відповідь Україна висилає російського дипломата

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“Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення”, — сказав Ніколенко.

За його словами, такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.

“У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня”, -повідомив Ніколенко.

Що було раніше

ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю у країні, в якій вони працюють, але їх можна позбавити права перебування в разі порушення закону або ворожих дій. Як випливає з Віденської конвенції, держава перебування може в будь-який час повідомити акредитовану державу, що глава представництва або іншого дипломатичний працівник є персоною нон грата і його перебування в країні неприйнятне.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. І він вже знаходиться в українській дипустанові.



За словами заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів. Також українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів.



В результаті Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.

До речі

Все це відбувається на тлі наростаючої напруги в зв’язку зі значним збільшенням військової присутності російських військ неподалік від кордону України, а також на тлі проведення військових навчань на території тимчасово окупованого Криму.