Провокация с украинским консулом в России: в ответ Украина высылает российского дипломата

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“Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульском сотруднику обвинения”, - сказал Николенко.

По его словам, такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.

“В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная из 19 апреля”, -сообщил Николенко.

Что было раньше

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В российской спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. И он уже находится в украинском дипучреждении.



По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгений Енин, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула — это очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ. Также украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов.



В результате Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года.

К слову

Все это происходит на фоне нарастающего напряжения в связи со значительным увеличением военного присутствия российских войск неподалеку от границы Украины, а также на фоне проведения военных учений на территории временно оккупированного Крыма.