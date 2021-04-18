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Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины

Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины

Киев  •  УНН

 • 34637 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины после провокации против украинского консула в Санкт-Петербурге. Нота о выдворении старшего дипломата РФ будет направлена посольству России в понедельник утром. Об этом он сказал в эфире Украине 24, передает УНН.

Цитата:

"Старший дипломат РФ, российская сторона услышит буквально завтра утром, когда получит соответствующую ноту... Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", - отметил заместитель главы МИД.

По его словам, российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.

"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.

Детали

По словам заместителя главы МИД, украинская сторона уже услышала "определенный шантаж с российской стороны". "Нам говорят, что "если вы будете настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - отметил Енин.

Что было ранее

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. И он уже находится в украинском дипучреждении.

Позже Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ на провокацию против украинского консула в Санкт-Петербурге, Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.

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