Росія намагається перетворити Україну на Сирію: Кулеба звернувся до міністрів НАТО

Цитата

"Ми стоїмо пліч-о-пліч на захисті безпеки Європи, процвітання Європи. Росія намагається перетворити Україну на Сирію. Тактика, якв вони розгортають, дуже подібна до тієї, яку вони використоввували в Сирії. Але ми не дозволимо їм створити нову Сирію в серці Європи. Ми готові до боротьбм, ми продовжимо боротьбу, але нам потрібна ваша допомога. Якщо її не буде – вам доведетьсярозділити відповідальність за життя та страждання цивільних українців, які загинули через ракетно-бомбові удари безжальних російських пілотів", - зазначив міністр ву своєму зверненні.

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З його слів, протягом останніх восьми днів він отримував повідомлення від багатьох міністрів закордонних справ, які питали, чи ще не пізно допомогти Україні зі зброєю.

"Я переконаний що ця війна розвивається таким чином, що настане мить, коли ви будете хотіти забезпечити нас усім, буквально всім, що буде нам потрібно, аби зупинитиПутіна від нападу на вас та перетворення життя в Європі на жахіття. Сподіваюсь, ваша подальша допомога надійде не надто пізно", - додав дипломат.

Раніше

Сьогодні Генсек НАТО повідомив, що міністри закордонних справ НАТО обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, проте не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО де підніме питання про закриття неба над Україною.

Як повідомляв УНН, раніше петиція на порталі Оpenpetition з проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.